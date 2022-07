41 கோடியாம்! எண்ணி எண்ணி டயர்டான அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள்! பதற வைத்த பார்த்தா! அதிர வைத்த அர்பிதா..!

India

oi-Rajkumar R

கொல்கத்தா : ஆசிரியர் பணி நியமனம் மோசடி தொடர்பாக மேற்கு வங்க அமைச்சர் பார்த்தா சாட்டர்ஜி மற்றும் அவரது உதவியாளர் அர்பிதா முகர்ஜி ஆகியோர் வீடுகளில் சோதனை மேற்கொண்ட போது ஏற்கனவே 20 கோடி பணம் கைப்பற்றப்பட்ட நிலையில் தற்போது மேலும் 21 கோடி கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும், 3 பெரிய பணம் எண்ணும் இயந்திரங்கள் மூலம் எண்ணும் பணி நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இவ்விவகாரம் பூதகாரமாக வெடித்த நிலையில் இந்த மோசடி தொடர்பாக மேற்கு வங்க அமைச்சர் பார்த்தா சாட்டர்ஜியிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து பார்த்தா சாட்டர்ஜி மற்றும் அவரது உதவியாளர் அர்பிதா முகர்ஜி ஆகியோர் வீடுகளில் கடந்த வாரம் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர்.

ரெண்டு பாட்டு பாடுங்க.. வெயிலில் மயங்கிய ' 4 தலைகள்’! தொண்டர்களுக்கு 'பூஸ்ட்; கொடுத்த ஜெயக்குமார்!

English summary

When West Bengal Minister Partha Chatterjee and her assistant Arpita Mukherjee raided their homes in connection with the teacher recruitment scam, 20 crores of cash had already been seized, and now another 21 crores have been seized and counting is being done by 3 big money counting machines.