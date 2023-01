"மர்மம்".. ஒரே மாதத்தில் 20 விஞ்ஞானிகள் திடீர் மரணம்! "காரணம் எல்லாம் தெரியாது".. சீனா ஷாக் விளக்கம்

International

oi-Jackson Singh

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கொரோனா பரவலுக்கு பின்னால் பல சதி வேலைகள் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், அந்நாட்டைச் சேர்ந்த முக்கிய மருத்துவ விஞ்ஞானிகள், பொறியாளர்கள் என 20 பேர் ஒரே மாதத்தில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளனர்.

அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த இந்த மரணங்களுக்கு என்ன காரணம் என யாருக்கும் தெரியவில்லை. இதுகுறித்து காவல்துறை, ராணுவம் உள்ளிட்ட அமைப்புகளும் வாய்திறக்க மறுக்கின்றன. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய சீன சுகாதாரத் துறை உயரதிகாரிகள், "விஞ்ஞானிகள் இறந்துபோனது உண்மைதான். ஆனால், காரணம் எல்லாம் தெரியாது" என தடாலடியாக தெரிவித்துள்ளனர்.

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பற்றி முதன்முதலில் தெரிவித்த மருத்துவர், தொற்று குறித்து வெளிப்படையாக பேசிய விஞ்ஞானிகள் ஆகியோர் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்து வந்தனர். அதுபோலவே, இந்த விஞ்ஞானிகளின் மரணங்களும் இருக்குமா என உலக நாடுகள் சந்தேகிக்கின்றன.

English summary

As many conspiracies are said to be behind the spread of Corona virus in China, 20 prominent medical scientists and engineers from the country have mysteriously died in a single month.