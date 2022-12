20 லட்சம் வருடம்! கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலகின் மிக பழமையான டிஎன்ஏ.. டைனோசர் கிட்ட நெருங்கிவிட்டோமா?

International

oi-Halley Karthik

நூக்: கிரீன்லாந்தில் உலகின் மிக பழமையான DNA கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர். இந்த DNA தற்போது உள்ள ஒரு சில உயிரினங்களுடன் ஒத்து போவதாகவும் கூறியுள்ளனர்.

கோபன்ஹேகன் பல்கலைக்கழகத்தின் விஞ்ஞானிகள் கிரீனாந்தில் உள்ள ஒரு நீர்நிலையின் அடியில் சில களிமண் படிமங்களை கண்டெடுத்து ஆய்வு செய்துள்ளனர்.

இவ்வாறு கண்டெடுக்கப்பட்ட படிமங்களில் சுமார் 20 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த சில உயிரினங்களின் DNAக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Researchers claim world's oldest DNA found in Greenland They also say that this DNA is consistent with a few living organisms.