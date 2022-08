வரலாறு காணாத வறட்சி.. தண்ணீருக்கு திண்டாடும் சீனா.. 37 கோடி மக்கள் பாதிப்பு.. உணவு உற்பத்தி பாதிப்பு

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளில் ஒன்றான சீனாவில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு வறட்சி நிலவுவதாகவும், இதனால் 37 கோடி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சீனாவில் தற்போது கடும் வெப்ப அலை வீசி வருகிறது. வெப்ப நிலை உயர்வின் காரணமாக சீனாவின் பல இடங்களில் வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

இதிலும் கடந்த ஒரு மாதமாக சீனாவில் வெப்பநிலை அதிகரித்து வருவதால், முக்கிய நீர்நிலைகள் கூட தண்ணீர் இல்லாமல் வறண்டு போய்விட்டன.

English summary

It has been reported that more than half of China, one of India's neighboring countries, is experiencing unprecedented drought and 37 crore people have been affected.