இரவில் படுக்கும் போது 37.. காலையில் பார்த்தால் 16.. இது நிஜ ‘நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம்’ கதை!

டெக்சாஸ்: டிரான்சியன்ட் குளோபல் அம்னிசியா எனும் வினோத ஞாபகமறதி நோயால் பாதிக்கப்பட்டு, நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தைக் காணோம் விஜய் சேதுபதி மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வருகிறார் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த டேனியல் என்பவர்.

அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள கிரான்பெர்ரி எனும் பகுதியை சேர்ந்தவர் டேனியல் போர்டர். 37 வயதாகும் டேனியலுக்கு ரூத் எனும் மனைவியும், 10 வயதில் ஒரு மகளும் இருக்கிறார்கள். நன்றாக சென்று கொண்டிருந்த இவர்களது வாழ்வில் ஒரு நாள் விதி விளையாட ஆரம்பித்தது.

ஒரு நாள் காலை டேனியல் தனது படுக்கையில் இருந்து எழுந்தபோது, தன்னை ஒரு பள்ளி பருவ மாணவராக உணர்ந்தார். அதாவது தனது 16வது வயதிற்கு டைம் டிராவலாகி சென்று விட்டது டேனியலின் மனது. சுமார் 20 வருட வாழ்க்கையை அவர் சுத்தமாக மறந்துவிட்டார். தான் படித்தது, தனக்கு திருமணமானது, மகள் பிறந்தது என அனைத்தையுமே மறந்துவிட்டார் அவர்.

English summary

Daniel Porter, 37, from Granbury in the US state of Texas, woke up one day thinking that he was 16 and it was time to get ready for school. He did not remember that he had a wife named Ruth and a 10-year-old daughter.