‛நோ’ டேட்டா.. கொரோனா பரவலுக்கு நடுவே.. உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கே விபூதி அடிக்கும் சீனா.. ஏன்?

oi-Nantha Kumar R

ஜெனீவா: சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பால் தினமும் 10 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்படுவதாகவும், 5 ஆயிரம் பேர் இறப்பதாகவும் கூறப்படும் நிலையில் உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கு அந்த நாடு விபூதி அடித்துள்ளது. இதனால் உலக நாடுகள அச்சமடையும் நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது.

2019 இறுதியில் சீனாவில் இருந்து புறப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக உலகம் முழுவதும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்தியா, அமெரிக்கா, பிரிட்டன் என வளர்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகள் ஒன்றை கூட இந்த கொரோனா வைரஸ் விட்டு வைக்கவில்லை. அடிக்கடி கொரோனா வைரஸ் உருமாறி தாக்கியால் உலகம் முழுவதும் பல கோடி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் கொத்து கொத்தாக மக்கள் பலியாகினர்.

சீனாவில் கொரோனா நோயாளிகள் அதிகரித்ததால் நிரம்பும் மருத்துவமனைகள்

English summary

While it is said that 10 lakh people are affected by the corona virus in China every day and 5 thousand people die, the World Health Organization is facing difficulties due to the fact that it is showing a trend of not providing 'data' information about it and the countries of the world are afraid.