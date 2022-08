வெடிக்கும் ஏவுகணைகள்-எல்லை மீறும் விமானங்கள்! சீனாவால் அதிகரித்த போர் பதற்றம்.. ஆதரவுகோரிய தைவான்

International

oi-Nantha Kumar R

தைபே: தைவானை அச்சுறுத்தும் வகையில் சீனா தொடர்ந்து எல்லை பகுதியில் போர்ப்பயிற்சி செய்து வரும் நிலையில் போர் பதற்ற நிலைமை அதிகரிப்பதைத் தடுக்க சர்வதேச அளவில் தைவான் அதிபர் சாய் இங் வென் ஆதரவு கோரியுள்ளார்.

சீனாவின் ஒருபகுதியாக இருந்த தைவான் உள்நாட்டு போரை தொடர்ந்து தனி நாடாக செயல்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும் சீனா இதனை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

தைவான் என்பது சீனாவின் ஒரு அங்கமாக தான் உள்ளது என தொடர்ந்து சீனா கூறி வருகிறது. இதற்கு தைவான் செவி சாய்க்கவில்லை.

English summary

As China continue to hold military drills near Taiwan coast after United States House Speaker Nancy Pelosi's recent visit to Taipei, President Tsai Ing-wen has appealed for international support for the island nation and halt the escalation of the regional security situation.