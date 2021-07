கொடுமை.! 3வயது குழந்தைகளையும் விடவில்லை.. கனடா பள்ளிகளில் மறைக்கப்பட்ட சிறார்கள் கல்லறை..யார் காரணம்

International

oi-Vigneshkumar

ஒட்டவா: கனடா நாட்டில் பிரிட்டிஷ் காலத்துப் பள்ளிகளில் மறைக்கப்பட்டிருந்த 200க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளின் கல்லறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலையில், பிரிட்டன் மகாராணிகளின் சிலைகளைக் கனடா மக்கள் தகர்த்து வருகின்றனர்.

17ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பக் காலத்தில் பிரிட்டிஷ் மற்ற நாடுகளை அடிமைப்படுத்தத் தொடங்கியது. அமெரிக்கா முதல் ஆஸ்திரேலியா, இந்தியா என வரை பல நாடுகளும் பிரிட்டிஷ் பேரரசுக்குக் கீழ் தான் இருந்தது.

பிரிட்டன் ஆட்சி சமயத்தில் நடைபெற்ற கொடூரங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு எளிதாக மறந்துவிட முடியாது. அதுபோல பிரிட்டன் ஆட்சியில் நடந்து ஒரு கொடூரம் தான் இப்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

English summary

More than 1000 graves of children found in Indigenous schools in Canada. Several protesters took down the statues of Queen Elizabeth II and Queen Victoria in Canada.