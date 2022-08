கட்டிடக்கலைஞர்.. மருத்துவர்..பின்லேடனின் தோழர் - யார் இந்த அய்மன் அல்-ஜவாஹிரி

International

oi-Jeyalakshmi C

காபூல்: அமெரிக்கர்களுக்கு எதிராக தொடர் தாக்குதல்களை நடத்தி வந்தவர் அய்மான் அல் ஜவாஹிரி. இவரை கொன்றதன் மூலம் நீதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது என்று அதிபர் பிடன் தெரிவித்துள்ளார். காபூலில் பதுங்கியிருந்த அய்மன் அல் ஜவாஹிரி சிஐஏ நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதல் மூலம் கொல்லப்பட்டுள்ளார். வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்து கட்டிட கலைஞராக, மருத்துவராக இருந்த ஜவாஹிரி எப்படி அல்கொய்தாவில் இணைந்து தலைவரானார். பின் லேடன் உடனான தொடர்பு ஏப்படி ஏற்பட்டது என்று பார்க்கலாம்.

ஒசாமா பின்லேடன் 2011ம் ஆண்டு அமெரிக்கா தாக்குதலில் பாகிஸ்தானில் கொல்லப்பட்டார். அவரை தொடர்ந்து அல் கொய்தா அமைப்பின் புதிய தலைவராக அய்மன் அல் ஜவாஹிரி தேர்வானார். அதன்பின் 11 வருடங்கள் இவர்தான் தலைவராக இருந்தார். இந்த நிலையில்தான் கடந்த வாரம் அய்மான் அல் ஜவாஹிரி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Ayman al-Zawahiri was the one who carried out the series of attacks against the Americans. President Biden has said that justice has been done by killing him. Ayman al-Zawahiri was killed in a CIA drone strike while hiding in Kabul. Born into a wealthy family, an architect and a doctor, how did Zawahiri join Al-Qaeda and become its leader? Let's see how the connection with Bin Laden came about.