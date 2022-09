சீனாவுக்குள் அருணாச்சல், பாகிஸ்தானுக்குள் ஜம்மு-காஷ்மீர்! சீன அரசு டிவி வெளியிட்ட சர்ச்சை “மேப்”

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெய்ஜிங்: இந்திய எல்லைக்கு உட்பட்ட அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் லடாக்கை சீனா எல்லைக்குள்ளும், ஜம்மு-காஷ்மீரை பாகிஸ்தான் எல்லைக்கு உள்ளேயும் வைத்து சீன அரசு தொலைக்காட்சியான CCTN வெளியிட்டு இருக்கும் ஆசிய கண்டத்தின் வரைபடம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவின் ஜம்மு - காஷ்மீர் பகுதியை அண்டை நாடான பாகிஸ்தானும், லடாக் மற்றும் அருணாச்சல பிரதேசத்தை அண்டை நாடான சீனாவும் உரிமைகோரி வருகின்றன. இதனால் இந்தியாவுடன் இருநாடுகளுக்கும் பல ஆண்டுகளாக எல்லை பிரச்சனை தொடர்ந்து வருகிறது.

அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் இந்திய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியை சீனா ஆக்கிரமித்து கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக குடியிருப்புகள், சாலைகளை கட்டியது. இந்த புகைப்படங்கள் வெளியாகி கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின.

எல்லை பதற்றத்தை தணிக்க கிழக்கு லடாக்கில் இந்தியா-சீனா ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை

English summary

Chinese government channel CGTN broadcasted the Asia map for Shangai Cooperation council meet where Jammu kashmir is in Pakistan, Ladakh and Arunachal Pradesh in China. Before that China builds road, bridge in Indian territory in Ladakh