ஓமிக்ரான் வைரசை கட்டுப்படுத்துமா தங்கள் தடுப்பூசி? கோவிஷீல்ட் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஆய்வு

ஜெனீவா: புதிய வகை கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக தங்களது தடுப்பூசி செயல்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்து வருவதாக தெரிவித்து இருக்கிறது இந்தியாவில் கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகளை வழங்கி வரும் அஸ்ட்ராஜெனகா நிறுவனம்.

உலகம் முழுக்க இதுவரை 2 பில்லியன் அளவுக்கு தடுப்பூசிகளை அஸ்ட்ராஜெனகா வழங்கியிருக்கிறது.

இந்த நிலையில்தான் புதிய வகை கொரானா வைரஸ் 32 வகைகளில் ஒரு உருமாற்றம் அடையக் கூடியது என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்து இருப்பதால் அதற்கு எதிராக இந்த தடுப்பூசி வேலை செய்கிறதா என்பதை ஆய்வு செய்யப் போவதாக அந்த நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது.

Astrazeneca the supplier of covishield coronavirus vaccine says it was examining the impact of a new coronavirus variant that is spreading rapidly in South Africa on it's vaccine and its antibody Cocktail and it was hopeful.