"தேவையில்லாமல் உள்ள வராதீங்க! அப்புறம்.." அமெரிக்க அதிபரை நேரடியாக எச்சரிக்கும் சீனா! இதுதான் விஷயமா

oi-Vigneshkumar

பெய்ஜிங்: தைவான் விவகாரத்தில் சீனாவுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில் பைடன் எச்சரித்து இருந்த நிலையில், இதற்குச் சீனா தக்க பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

ஜப்பான் நாட்டில் குவாட் உச்சி மாநாடு நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் ஜப்பானுக்குச் சென்றுள்ளனர்.

அதன்படி அமெரிக்க அதிபர் பைடனும் குவாட் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள ஜப்பான் சென்றுள்ளார். மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளும் முன்பு, ஜப்பான் பிரதமரைச் சந்தித்து பைடன் ஆலோசனை நடத்தினர்.

வேலையை காட்டும் சீனா.. எல்லையில் கட்டும் பாலம்.. வெளியானது சேட்டிலைட் போட்டோ.. எகிறும் ராகுல்காந்தி

English summary

China said it was ready to defend its national interests over Taiwan: China's reply to US President Joe Biden's vow to protect Taiwan from any invasion by China.