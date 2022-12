அத்தனை பேருக்கு நடுவே.. மெஸ்ஸி கட்டிப்பிடித்தது அவர் அம்மாவை இல்லையாம்! யார் அந்த பெண்? நடந்தது என்ன

International

oi-Halley Karthik

டோஹா: கத்தாரில் நடந்து முடிந்த FIFA உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் அர்ஜென்டினா வெற்றி பெற்றது. இதனையடுத்து மைதானத்தில் பலரும் மெஸ்ஸிக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். அப்போது அவர் ஒரு பெண்மணியை கட்டிப்பிடித்தார். இது அவரது தாய் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இது குறித்து பலரும் சந்தேகம் எழுப்பி இருந்தனர். தற்போது இது உண்மையா? பொய்யா? என Alt News விளக்கி இருக்கிறது.

உலகம் முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் FIFA 2022 உலக கோப்பை கால்பந்து இறுதி போட்டி பரபரப்பாக நடைபெற்றது.

இதில் நடப்பு சாம்பினயனான பிரான்ஸை அர்ஜென்டினா தீரமுடன் எதிர்கொண்டது. பிரான்சும் விடாமல் போராடின. இரு தரப்பிலும் தலா மூன்று கோல்கள் அடிக்கப்பட்டது.

English summary

Argentina won the FIFA World Cup in Qatar. After this, many people in the stadium congratulated Messi. Then he hugged a lady. It was said to be his mother. But many were skeptical about this. Is this true now? Is it a lie? As Alt News explains.