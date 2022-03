பெருசா இருந்தாதான் கெத்து.. ரத்தம் குடித்து தொப்பை வளர்க்கும் ஆண்கள்.. எங்கு தெரியுமா

International

அடிஸ் அபாபா: தொப்பையைக் குறைக்க இங்கு நாம் தலைகீழாக நின்று தோப்புக்கரணமே போடத் தயாராக உள்ள நிலையில், தொப்பை இருந்தால்தான் திருமணத்திற்கு பெண் கிடைப்பார்கள் என கஷ்டப்பட்டு தொப்பை வளர்க்கும் ஆண்களும் இருக்கிறார்கள் என்றால் கேட்பதற்கு ஆச்சர்யமாக இருக்கிறதல்லவா.. ஆம் எத்தியோப்பியா நாட்டில்தான் இப்படியொரு விநோதமான பழக்கம் நடைமுறையில் உள்ளது.

வயதுகூடக்கூட தொப்பை வருவது தவிர்க்க முடியாததாகி விடுகிறது. அதிலும் சமீபகாலமாக நமது உணவுப்பழக்க வழக்கம், உடல் உழைப்பு குறைவு போன்ற காரணிகளால் இளவயது.. அட குழந்தைகளுக்குக்கூட தொப்பை வந்து விடுகிறது.

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொப்பை வளரும்போது கண்டு கொள்ளாமல் விட்டு விட்டு, பின்னர் அது சட்டை பட்டன் தெறிக்கும் அளவிற்கு வந்த பிறகு, அதனைக் குறைக்க காலையில் ஓடுவது, மாலையில் ஓடுவது என வாழ்க்கையின் எல்லை வரை ஓடினாலும் தொப்பை குறையாது சிலருக்கு. பிறகென்ன தொப்பையோடு வாழப் பழகி விடுவார்கள்.

English summary

While many people in the west take up diets to lose weight, a remote tribe in Ethiopia does the exact opposite in an annual competition where the aim is to gain the largest waistline.