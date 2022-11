"நரகம்".. ஃபிபா உலகக் கோப்பையில் இப்படி நடந்ததே இல்லை.. கத்தாரில் கொதிக்கும் பேன்ஸ்.. ஏன் தெரியுமா?

International

oi-Shyamsundar I

டோஹா: கத்தாரில் ஃபிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர் நடந்து வரும் நிலையில் ரசிகர்கள் பலர் இந்த அனுபவத்தை நரகம் என்று விளக்கி உள்ளனர். அவர்கள் இதை நரகம் என்று அழைப்பதற்கு பின் முக்கியமான காரணம் ஒன்று உள்ளது.

ஃபிபா உலகக் கோப்பையில் இதுவரை நடக்காத சில விஷயங்களை நீங்கள் மைதானத்திற்கு சென்றால் இந்த முறை கத்தாரில் பார்க்க முடியும். கத்தாரில் இந்த உலகக் கோப்பைக்காக உருவாக்கப்பட்டு இருக்கும் மைதானங்களில் எல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் மோட்டார் அமைக்கப்பட்டு தண்ணீர் பாய்ச்சிக்கொண்டு இருப்பார்கள்.

மைதானத்தில் இருக்கும் புற்கள் மீது பல டன் லிட்டர் தண்ணீரை இவர்கள் பாய்ச்சிக்கொண்டு இருப்பார்கள். பொதுவாகவே கால்பந்து மைதானங்களில் இப்படி தண்ணீர் அடிப்பது சகஜம்தான்.

ஃபிபா போட்டியை மட்டுமல்ல.. இதயங்களையும் வென்ற ஜப்பான்.. உலகமே கற்றக்கொள்ள வேண்டிய ஒழுக்கம்!

English summary

FIFA world cup 2024: Why fans are not happy with village given to them for the stay?