அம்ருல்லா சலே தலைமையில் நாடு கடந்த ஆப்கானிஸ்தான் அரசாங்கம்.. முன்னாள் அதிகாரிகள் அறிவிப்பு

oi-Velmurugan P

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானின் இஸ்லாமிய குடியரசின் முன்னாள் அதிகாரிகள் பலர், தலிபான்களால் நாடு கைப்பற்றப்பட்ட பின்னர் போரால் பாதிக்கப்பட்ட தங்கள் தேசத்தை விட்டு வெளியேறினர். இந்நிலையில் முன்னாள் துணை அதிபர் அம்ருல்லா சலே தலைமையில் நாடு கடந்த ஆப்கானிஸ்தான் அரசாங்கம் செயல்படும் என்று அறிவித்துள்ளனர்.

ஆகஸ்ட் 15 அன்று காபூலை தலிபான்கள் கைப்பற்றினர். அமெரிக்க மற்றும் நேட்டோ துருப்புக்கள் நாட்டில் இருந்து திரும்பப் பெறப்பட்ட நிலையில், அரசுப் படைகளுக்கு எதிராக எளிதாக வென்றனர் தாலிபன்கள். இதனால் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து ஏராளமானோர் வெளிநாடுகளுக்கு அகதிகளாக தப்பியோடிவிட்டனர். அதில் ஏராளமான அதிகாரிகள் அமைச்சர்களும் அடக்கம் ஆகும்.

இந்நிலையில் சுவிஸில் உள்ள ஆப்கானிஸ்தான் தூதரகம் பெயரில் வெளியிட்ட அறிக்கையில், முன்னாள் துணை அதிபர் அம்ருல்லா சலே தலைமையில் நாடு கடந்த ஆப்கானிஸ்தான் அரசாங்கம் செயல்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானின் இஸ்லாமிய குடியரசு மட்டுமே மக்களின் வாக்குகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. வேறு எந்த அரசாங்கமும் முறையான அரசாங்கத்தை மாற்ற முடியாது என்றும் கூறியுள்ளது.

Former Afghanistan officials announce govt in exile, headed by Amrullah Saleh Former officials of the Islamic Republic of Afghanistan who left the war-torn nation after the takeover by the Taliban announced the continuation of the Afghan government in exile, headed by the former Vice-President Amrullah Saleh.