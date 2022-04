முக்காபுலா பிரபுதேவா மாதிரி.. தலை இல்லாமல் ஊர் சுற்றிய உருவம்.. ஷாக் தந்த கூகுள்மேப்!

International

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: தலையில்லாமல் வெள்ளை நிற உடையில் சாலையில் ஒரு வினோத உருவம் நடந்து செல்வது போல் கூகுள் மேப்பில் பதிவாகியுள்ள புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி நெட்டிசன்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்பெல்லாம் தெரியாத இடத்திற்கு செல்கிறோம் என்றால், அங்கு உள்ளவர்களிடம் தான் விலாசம் விசாரிப்போம். ஆனால் நிலைமை இப்போது அப்படியில்லை. கூகுள் மேப் உதவியோடு அடுத்த ஊரில் இருக்கும் இடத்தைக்கூட தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளும் வசதி வந்து விட்டது.

புதிய இடத்திற்கு செல்வதென்றால் கூகுள் மேப்பிடம் சொல்லி விட்டால் போதும், அது நம் காதுக்குள்ளேயே நுழைந்து, 'ரைட்ல திரும்பு.. லெப்ட்ல போ..' என நாம் செல்ல நினைக்கும் இடத்திற்கு கொண்டு சேர்த்துவிடும். சில சமயங்களில் கூகுள் மேப் பல்பு கொடுப்பதும் உண்டு என்பது தனிக்கதை.

English summary

Pictures from Google Maps shared online show the person in hazmat suit walking, dancing and playing tricks around the area. The area is said to be Brooklyn Navy Yard in New York City.