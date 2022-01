ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் கடத்திய கப்பல்..சிக்கிய இந்தியர்கள்.. அனைவரும் பாதுகாப்பு..ஐ.நா குட் நியூஸ்

International

ஜெனீவா: ஏமன் நாட்டில் ரசு படைகளுக்கும், ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே ஆண்டாண்டு காலமாக சண்டை நடந்து வருகிறது. இதற்கிடையே இந்த மாத தொடக்கத்தில் ஏமன் நாட்டில் உள்ள ஹொடைடா துறைமுகத்தில் சென்றுகொண்டிருந்த போது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்குச் சொந்தமான RWABEE எனும் சரக்குக்கப்பலை ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் சிறை பிடித்தனர்.

இந்த சரக்கு கப்பலில் இருந்த 7 இந்தியர்கள் உள்பட 11 மாலுமிகளையும் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் பிணைக்கைதிகளாக பிடித்து வைத்துள்ளதாக ஏமன் அரசு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தது. கப்பலையும், அதில் இருந்தவர்களையும் மீட்கும் பணியில் சவுதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட நாடுகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

English summary

Houthi rebels capture UAE-owned cargo ship RWABEE in the port of Hodeidah in Yemen. The Houthi rebels have taken 11 sailors hostage, including seven Indians. The UN task force has spoken to those on board, including Indian personnel