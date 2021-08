பல மில்லியன் டாலர்.. நார்கோஸ் பாணி போதை பொருள் விற்பனை.. தாலிபான் வருட வருமானம் இவ்வளவு கோடியா?

International

oi-Shyamsundar I

காபுல்: ஆப்கானிஸ்தான் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு தயாராகி வருகிறது. ஆப்கான் தலைநகர் காபுலுக்குள் தாலிபான்கள் நுழைந்துள்ளன. அங்கு இன்னும் சில மணி நேரங்களில் அமைதியான ஆட்சி மாற்றம் நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆப்கானிஸ்தானில் அஷ்ரப் கானியின் ஆட்சி அப்புறப்படுத்தப்பட்டு தாலிபான்கள் விரைவில் பதவி ஏற்க உள்ளன. ஆப்கானிஸ்தானில் 20 வருட போருக்கு பின் ஆட்சியை பிடிக்கும் தாலிபான்களுக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது? அதன் வருட வருமானம் எவ்வளவு என்று இந்த கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.

தாலிபான்கள் 1992ல் இருந்தே பெரும்பாலும் அரபு நாடுகளின் நிதி உதவி, ஒசாமா பின் லேடன் தனது அல் கொய்தா மூலம் சர்வதேச அளவில் திரட்டிய நிதி உதவி, போதை பொருட்கள் மூலம் கிடைத்த நிதி ஆகியவற்றை மட்டுமே நம்பி இருந்தது. தொடக்கத்தில் இதன் வருமானம் குறைவாக இருந்தாலும் வருடம் செல்ல செல்ல அதன் வருமானம் அதிகரிக்க தொடங்கியது.

இதற்கு முதல் காரணம் 2001 பிற்பகுதியில் இருந்து தாலிபான்கள் அமெரிக்காவிடம் நேரடியாக மோதியதால் பல்வேறு நாடுகள் மறைமுகமாக தாலிபான்களுக்கு நிதி கொடுத்தது. அதோடு தாலிபான்கள் தீவிரவாத அமைப்பாக இருந்தாலும் தனியாக முறையான திட்டமிடலும் அரசு போல செயல்பட்டு வந்தது. இதுவும் கூட அதன் வருவாயை உயர்த்தியது.

English summary

The new rules of Afghanistan: How rich is the Taliban force? From where do they get income?