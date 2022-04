பூரிப்பில் புதின்.. ரஷ்யாவின் ரூபிள் பண மதிப்பு உயர்கிறது! போருக்கு இடையே மீண்டது எப்படி தெரியுமா?

International

oi-Nantha Kumar R

மாஸ்கோ: உக்ரைன் போரை கண்டித்து ரஷ்யா மீது அமெரிக்க உள்ளிட்ட மேற்கத்திய நாடுகள் பொருளாதார தடைகள் விதித்தன. இதனால் ரஷ்யாவின் கரன்சி ரூபிள் சரிவை சந்தித்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் அதன் மதிப்பு கூடி வருகிறது. ரஷ்யா தனது ரூபிள் மதிப்பை மீட்டது குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

உக்ரைன் மீது பிப்ரவரி 24ல் ரஷ்யா போர் தொடுக்க துவங்கியது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ரஷ்யா மீது அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் பொருளாதார தடைகள் விதித்தன.

ரஷ்யா மீது ஏராளமான பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்பட்டன. வெளிநாடுகளில் இயங்கிய ரஷ்ய நிறுவனங்கள் வெளியேற்றம் செய்யப்பட்டன. ரஷ்யாவில் இருந்தும் சில நிறுவனங்கள் வெளியேறி உள்ளன. மேலும் கச்சா எண்ணெய், கியாஸ் ஏற்றுமதியில் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

Russia-Ukraine Crisis: Western nations, including the United States, have imposed sanctions on Russia, condemning the war in Ukraine. As a result, Russia's currency, the ruble, has depreciated and is now gaining value again. Key information has emerged about Russia's recovery of its ruble.