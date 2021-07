நான் பதற்றமாக இருந்தேன்...சிறந்த திறமையை வெளிப்படுத்தி பதக்கத்தை வெல்ல உறுதி பூண்டேன் - மீராபாய்

International

டோக்கியோ : நான் பதற்றமாக இருந்தேன் ஏனெனில் நாடே என்னைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் எப்படியாவது என்னுடைய சிறந்த திறமையை வெளிப்படுத்தி பதக்கத்தை வெல்வது என்று உறுதி பூண்டேன் என்று டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற மீராபாய் கூறியுள்ளார்.

மணிப்பூரின் மிக ஏழ்மையான குடும்பப் பின்னணியில் தோன்றி விறகு சுமந்த மீராபாய் சானு அதே கைகளால் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பளு தூக்கி வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றதன் மூலம் தேசத்தின் பெருமையை உலக அரங்கில் நிலை நிறுத்தியிருக்கிறார்.

2016 ரியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தனக்கு ஏற்பட்ட தோல்வியே டோக்கியோ வெற்றிக்கு படிக்கட்டாக அமைந்தது என்று கூறியுள்ளார் மீராபாய் சானு.

ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு முதல் பதக்கம்.. வெள்ளி வென்ற மீராபாய் சானுவுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!

I was nervous because the whole nation was looking at me. But some how I was determined to show my best talent and win the medal Said Meerabai Chanu, who won a silver medal at the Tokyo Olympics.