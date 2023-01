எல்லையில் வாலாட்டும் சீனாவுக்கு செக்.. லடாக்கில் 135 கி.மீட்டருக்கு சாலைகள்.. இந்தியா பக்கா பிளான்

சீனாவுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் லடாக்கில் 135 கி.மீட்டர் தொலைவுக்கு சாலைகளை அமைக்கும் பணியை இந்தியா தொடங்கியுள்ளது.

பீஜிங்: எல்லையில் வாலாட்டும் சீனாவுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் லடாக்கில் 135 கி.மீட்டர் தொலைவுக்கு சாலைகளை அமைக்கும் பணியை இந்தியா தொடங்கியுள்ளது. குடியரசு தினத்தன்று தொடங்கப்பட்ட இந்த சாலைப் பணிகள் அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்குள் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவும் சீனாவும் சுமார் 4 ஆயிரம் கி.மீட்டர்கள் எல்லைப் பகுதியை பகிர்ந்துள்ளது. லடாக்கில் தொடங்கி அருணாசல பிரதேசம் வரை இந்த எல்லைப் பகுதி நீள்கிறது.

ஆசியாவில் தன்னை வல்லாதிக்க நாடாக காட்டிக்கொள்ள முனையும் சீனா அண்டை நாடுகளுடன் சமீப காலமாக மோதல் போக்கை அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில் ஆசியாவில் சீனாவுக்கு கடும் சவால் அளிக்கும் நாடாக உள்ள இந்தியாவுடனும் தனது வேலையை காட்டி வருகிறது.

India has started the construction of 135 km of roads in Ladakh in response to China's hawking on the border. The road works, which started on Republic Day, are expected to be completed within the next 2 years.