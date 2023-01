பேட்மிண்டன் ஆடிக்கொண்டிருந்தபோது.. சுருண்டு விழுந்து.. ஷாக்.. ஓமனில் இந்தியருக்கு நேர்ந்த சோகம்

International

oi-Halley Karthik

மஸ்கட்: ஓமன் நாட்டில் பேட்மிண்டன்விளையாடிக்கொண்டிருந்த இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பால் உயிரிழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

உலகம் முழுவதும் இதுபோன்று மாரடைப்பு பிரச்னைகள் இருந்தாலும், இந்தியர்கள்தான் இதனால் அதிகமான அளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்று புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அழுத்தமான வேலை சூழல், உணவு முறை, உடற்பயிற்சி இன்மை, குறுகிய காலத்தில் அதீத உடற்பயிற்சி, உறக்கமின்மை, காற்று மாசு என இந்த மாரடைப்புக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றன. மற்ற நாடுகளில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது எனில் இந்தியாவில் அதற்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே மாரடைப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது.

இவ்வாறான சூழலில் ஓமன் நாட்டின் தலைநகரான மஸ்கட் பகுதியில் ஒரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் பாட்மின்டன் விளையாடிக்கொண்டிருந்த இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் திடீரென மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் நேற்று காலை நடைபெற்றிருக்கிறது. காலை வழக்கம்போல் இவர் தனது நண்பர்களுடன் பாட்மின்டன் விளையாட தொடங்கியுள்ளார். தினமும் இவ்வாறு விளையாடுவது இவர்களின் வழக்கம்.

English summary

An Indian-origin man died of a sudden heart attack while playing badminton in Oman. The video of the incident is going viral on social media.