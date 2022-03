உக்ரைன் போரில் அப்பாவிகள் பலி... மரியுபோலில் மட்டும் 1500 பேர் உயிரிழப்பு... மொத்த

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் போர் நாளுக்கு நாள் உச்சமடைந்து வருகிறது. மரியுபோல் நகர் பேரழிவை சந்தித்து வருகிறது. தற்போது வரை 1500க்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் பலியாகி உள்ளனர். இவர்கள் மொத்தமாக புதைக்கப்பட்டு வருவது நெஞ்சை உறைய வைக்கிறது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. பலகட்டங்களாக பேச்சுவார்த்தை நடந்தாலும் இன்னும் தீர்வு ஏற்படவில்லை. இதனால் ரஷ்யா வான்வழி தாக்குதலை தொடர்கிறது.

ஏவுகணை, குண்டுவீச்சில் உக்ரைன் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் உள்ள கட்டடங்கள் சேதமடைந்துள்ளன. இதுமட்டுமின்றி இருநாட்டு வீரர்களும் பலியாவதோடு, உக்ரைன் நாட்டின் அப்பாவி மக்களும் உயிரிழந்து வருகின்றனர். இதில் கர்நாடக மாநிலம் ஹாவேரி மாவட்த்தை சேர்ந்த நவீன் என்ற மருத்துவ மாணவரும் பலியானார்.

இந்த போரில் ரஷ்யாவுக்கு, உக்ரைனும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. கீவ் நகரை கைப்பற்றுவதை இலக்காக கொண்டு முன்னேறும் ரஷ்ய வீரர்களை அவர்கள் தொடர்ந்து தாக்கி வருகின்றனர். மேலும் தாய் நாட்டை காக்கும் பணியில் பொதுமக்கள் ஈடுபட்டுள்ளது உக்ரைன் ராணுவத்துக்கு கூடுதல் பலமாக உள்ளது.

English summary

Russia's war on Ukraine is escalating day by day. The city of Mariupol is facing disaster. More than 1,500 civilians have been killed so far. It is heartbreaking that they are being buried in bulk.