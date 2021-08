அலி அஹமத் ஜலாலி தலைமையில் ஆப்கானிஸ்தானில் இடைக்கால அரசு? தாலிபன்கள் சம்மதமா?

International

oi-Velmurugan P

காபூல் : அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த கல்வியாளரும், ஆப்கானிஸ்தானின் முன்னாள் உள்துறை அமைச்சருமான அலி அஹ்மத் ஜலாலி ஆப்கானிஸ்தானில் இடைக்கால அரசின் தலைவராக நியமிக்கப்படலாம் என்று காபூல் தூதரக வட்டாரங்கள் ராய்ட்டர்ஸிடம் தெரிவித்தன. இருப்பினும் தாலிபன்கள் ஒப்புக்கொண்டார்களா என்பது தெரியவில்லை.

தாலிபன் தீவிரவாதிகள் ஆப்கானிஸ்தானின் தலைநகரான காபூலுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை (இன்று) நுழைந்தனர், அவர்கள் வருகையைல் வெளிநாட்டு தூதர்கள் மற்றும் பல உள்ளூர்வாசிகள் வெளியேற முயன்றாலும், அச்சப்பட வேண்டும் என்றும், முந்தைய இஸ்லாமிய ஆட்சியை நடைமுறைப்படுத்துவதாக உறுதி அளித்தனர்.

செப்டம்பர் 11 அமெரிக்காவில் நடந்த தாக்குதல்களைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க தலைமையிலான படைகளால் வீழ்த்தப்பட்ட தாலிபன்கள், 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஆப்கானிஸ்தானின் ஆட்சி பொறுப்பு வருகிறார்கள். காபூலை தாலிபன்கள் மின்னல் வேகத்தில் கைப்பற்றியதால், அமெரிக்க தூதரக அதிகாரிகள் உடனடியாக தூதரகத்திலிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் நாட்டை விட்டு வெளியேறினர்.

ஆப்கானிஸ்தான் அரசு - தாலிபன் மோதல்: '3 நாட்களில் 27 குழந்தைகள் பலி' - போர்க்கள நிலவரம் பற்றி ஐநா தகவல்

English summary

alai Ahmad Jalali, former Afghan interior minister, could be named head of an interim administration in Kabul, three diplomatic sources told Reuters, though it was unclear whether the Taliban had agreed.