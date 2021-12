கொரோனா + ப்ளூ = ப்ளூரோனா.. புது காம்போ.. ஒன்றாக சேர்ந்து தாக்கும்.. இஸ்ரேலில் கர்ப்பிணி பாதிப்பு

International

oi-Veerakumar

டெல்அவிவ்: இஸ்ரேல் நாட்டில் 'ஃப்ளூரோனா' என்ற நோய் பாதிப்பு பதிவாகியுள்ளது. ஒரே நேரத்தில் ப்ளூ காய்ச்சல் மற்றும் கோவிட் வைரஸின் தொற்று ஒரு மனிதருக்கு ஏற்படுவதைத்தான் ஃப்ளூரோனா என்கிறார்கள்.

மத்திய இஸ்ரேலில் உள்ள பெட்டாச் டிக்வாவில் உள்ள பெய்லின்சன் மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்கு சேர்க்கப்பட்ட ஒரு பெண் இரு நோய்த்தொற்றுகளாலும் ஒரே நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளாராம்.

அந்த தாய்க்கு கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி போடப்படவில்லை என்றும் இருப்பினும் குணமடைந்து, வியாழக்கிழமை மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Flurona has been reported in Israel. Flurona is said to cause a person to become infected with the flu fever and corona virus at the same time.