பசி, தாகத்தால் சாவதை விட! தப்பிக்க முயன்று பலியானாலும் பரவாயில்ல! உக்ரைனில் இந்திய மாணவர்கள் கலக்கம்

கீவ்: ‛‛உணவு, குடிநீர் இல்லை. தொடர்ந்து குண்டுகள் வெடிக்கிறது. மீட்பதாய் கூறிய மத்திய அரசும் காலம் தாழ்த்துகிறது. பசி, தாகத்தால் இறப்பதை விட எல்லையை நோக்கி நடந்து சென்று உயிரிழந்து விடலாம்'' என உக்ரைன் சுமி நகரில் தவிக்கும் இந்திய மாணவர்கள் உருக்கமாக கூறியுள்ளனர்.

உக்ரைன் மீதான கோபம் இன்னும் ரஷ்யாவுக்கு குறையவில்லை. இதனால் அவர்கள் தொடர்ந்து 11வது நாளாக இன்றும் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

மத்திய அரசு இந்திய மாணவர்களை ஆபரேஷன் கங்கா மூலம் விமானங்களில் மீட்டு வருகிறது. இருப்பினும் உக்ரைன் தலைநகர் கீவ், சுமி நகரில் போர் பதற்றம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் அங்கு இந்திய மாணவர்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

It's better to die trying to escape than to die of hunger and thirst, says indian student in ukraine war ground.