வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் தெரியும்! இது என்ன புதுசா இருக்கே! வெறும் அரை மணி நேரம் எப்படி?

டோக்கியோ: ஜப்பானில் 36 வயது இளைஞர் ஒருவர் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக தினந்தோறும் அரை மணி நேரம் மட்டுமே தூங்குவதாக தெரிவித்துள்ளார். இது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காலையில் குறைந்த அளவிலான சிற்றுண்டி, இல்லாவிட்டால் பழம் அல்லது காய்கறிகளின் சாலட், மதியம் குறைந்த அளவு சாதத்துடன் அதிக அளவிலான காய்கறிகள், கீரை வகைகள், இரவு நேரத்தில் கால் வயிறு நிரம்பும் அளவுக்கு உணவு அல்லது சிற்றுண்டி என்பதுதான் பெரியவர்கள் வகுத்து வைத்த நடைமுறையாகும்.

அது போல் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் 8 மணி நேரம் தூக்கம் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும். இந்த தூக்கம் குறையும் போது நேரம் தவறி தூங்கும் போதும் அது பல உடல் உபாதைகளை ஏற்படுத்துவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.

Japanese man says that he has slept only for 30 minutes for 12 years. He gradually reduced his sleeping time from 8 hours to 30 minutes.