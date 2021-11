வாங்க தல.. எங்க கட்சியில சேருங்க.. எங்க நாட்டில் நீங்கதான் பேமஸ், பிரதமர் மோடியை அழைத்த பிரதமர்

International

கிளாஸ்கோ: 'நீங்கள் இஸ்ரேலில் மிகவும் பிரபலமான நபர்... வாருங்கள் எனது கட்சியில் இணைந்துகொள்ளுங்கள்' என்று இஸ்ரேல் பிரதமர் நப்தலி பென்னெட் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை கைகுலுக்கி அழைத்தார். இந்த சம்பவம் ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் கிளாஸ்கோ நகரில் ஐ.நா.பருவநிலை மாற்ற உச்சிமாநாட்டில் நடந்தது.

ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் கிளாஸ்கோ நகரில் ஐ.நா.பருவநிலை மாற்ற உச்சிமாநாடு நடந்து வருகிறது. இந்த மாநாட்டில் இந்திய பிரதமர் மோடி உள்பட உலகின் பல்வேறு நாட்டு பிரதமர்கள், அதிபர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

இந்த உச்சி மாநாட்டிற்கு இடையே இந்திய பிரதமர் மோடி பல்வேறு நாட்டு தலைவர்களை தனித்தனியே சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். அந்த வகையில், இஸ்ரேல் பிரதமர் நப்தலி பென்னெட்டை இந்திய பிரதமர் மோடி நேற்று சந்தித்தார்.

Israel Prime Minister Naftali Bennett called PM Modi "the most popular man in Israel" during an animated conversation with him on Tuesday. Mr Bennett also invited him to "come join my party" which had PM Modi burst into laughter.