வளர்ந்த நாடுகளின் அலட்சியம்.. பின்தங்கிய நாடுகளை ஆபத்தில் தள்ளியுள்ளது.. கடும் கோபத்தில் WHO

ஜெனீவா: சர்வதேச அளவில் கொரோனா தடுப்பூசி பணிகளைத் தோல்வியடைந்துள்ள விமர்சித்துள்ள உலக சுகாதார அமைப்பின் இயக்குநர் டெட்ரோஸ் அதானோம், உலகின் பணக்கார நாடுகளால் ஏழை நாடுகளுக்குத் தடுப்பூசிகள் செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

உலகின் பல நாடுகளிலும் தடுப்பூசி பணிகள் தற்போது வேகமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இருப்பினும், அனைத்து நாடுகளுக்கும் தேவையான அளவு தடுப்பூசிகள் கிடைப்பதில்லை.

சில பணக்கார, அதிக வசதி கொண்ட நாடுகள் மட்டுமே அதிகப்படியான வேக்சின்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பின்தங்கிய நாடுகளில் சுகாதார ஊழியர்களைக்கூடத் தடுப்பூசி கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

World Health Organization condemns the vaccination process as a global failure. It also slams that Rich countries are opening up societies and vaccinating young people who are not at great risk from COVID-19.