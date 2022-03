பார்க்கத்தானே போறீங்க இந்த கிம் ஆட்டத்தை..அமெரிக்காவுக்கு சவால் விடும் கிம்? மிரட்டும் மெகா ஏவுகணை

International

oi-Rajkumar R

பியோங்யாங் : ஒருவராலும் யாராலும் தடுக்க முடியாத அபாரமான ஆயுத திறன்கள், அமோகமான இராணுவ பலம் ஆகியவை இருந்தால் மட்டுமே, ஏகாதிபத்தியவாதிகளின் அனைத்து அச்சுறுத்தல்களையும் கட்டுப்படுத்த முடியும் என வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் கூறியிருப்பது உலக அளவில் பேசு பொருளாகியிருக்கிறது.

வியாழன் அன்று வடகொரியா இந்த ஆண்டில் 12வது முறையாக ஆயுத சோதனைகளை நடத்தியது. புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட, நீண்ட தூர Hwasong-17 ஏவுகணை ஏவப்பட்டு வெற்றிகரமாக சோதனை நடத்தப்பட்டது.

Hwasong-17 பிரம்மாண்ட ஏவுகணை அமெரிக்காவின் எந்த பகுதியிலும் அணு ஆயுத தாக்குதலை நடத்தும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், அமெரிக்கா எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்தாலும் வழக்கம் போல் கின் ஜாங் உன் அதனை கண்டுகொள்ளவில்லை.

English summary

North Korean President Kim Jong Un's claim that all threats by imperialists can only be contained if there is immense military capabilities and enormous military strength that no one can stop.