ஒரு கை பார்க்கலாம்..97 வயதிலும் ஆழம் பார்க்கும் மகாதிர் முகமது..மலேசிய தேர்தலிலும் மீண்டும் போட்டி

oi-Jeyalakshmi C

கோலாலம்பூர்: மலேசிய நாட்டில் விரைவில் நடைபெற உள்ள பொதுத்தேர்தலில் போட்டியிடப்போவதாக அறிவித்துள்ளார் முன்னாள் பிரதமர் மகாதிர் முகமது. 97 வயதாகும் மகாதிர் முகமதுவின் இந்த அறிவிப்பு பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரதமர் யார் என்பதை நாங்கள் முடிவு செய்யவில்லை, ஏனென்றால் நாங்கள் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிரதமர் வேட்பாளர் பொருத்தமானவர் என்றும் மகாதிர் முகமது கூறியுள்ளார்.

மலேசியாவில் ஐக்கிய மலாய் தேசிய கட்சி(யுஎம்என்ஓ) தலைமையிலான தேசிய முன்னணி கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்றது. கடந்த ஆண்டு இஸ்மாயில் சப்ரி யாகூப் பிரதமராக பதவி ஏற்றார். கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையே பல விஷயங்களில் கருத்து வேறுபாடு நிலவியது.

