ஜப்பானில் விடாமல் கொட்டிய கன மழை...சரசரவென சரிந்த கட்டிடங்கள்...மண்ணில் புதைந்த மக்கள் - வீடியோ

டோக்கியோ: டோக்கியோவில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடங்க உள்ள நிலையில் பல இயற்கை பேரிடர்களை ஜப்பான் சந்தித்து வருகிறது. கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி பலர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் நூற்றுக்கணக்கானோர் மயாமாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. நிலச்சரிவு ஏற்பட்டபோது பதிவான சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

ஒருநாள் விடாமல் மழை பெய்தாலே நம்மால் தாங்க முடியாது காணும் இடமெங்கும் வெள்ளக்காடாகி விடும். ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவின் மேற்கு பகுதியில் அட்டாமி நகரில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்து வருகிறது.

கடந்த 3 நாட்களாக விடாமல் கொட்டித்தீர்த்த மழையால் பயங்கர நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இந்த பேரிடரில் சிக்கி பலர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் 200க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமாகி உள்ளனர். இதில் பல வீடுகள் மண்ணில் புதைந்து உள்ளன. 100க்கும் அதிகமான கட்டிடங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. நிலச்சரிவு ஏற்பட்டபோது பதிவான சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

English summary

Japan is facing a number of natural disasters ahead of the start of the Olympics in Tokyo. Hundreds of people have been killed in a landslide caused by heavy rains. CCTV footage recorded during the landslide has gone viral on social media.