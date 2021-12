ஆங் சான் சூச்சிக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை.. மியான்மர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

International

oi-Vigneshkumar

ரங்கூன்: மியான்மாரில் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து மக்களுக்காகப் போராடி வந்த தலைவர் ஆங் சான் சூச்சி கொரோனா விதிமுறைகளை மீறியதாகக் கூறி அந்நாட்டு நீதிமன்றம் 4 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மியான்மார் நாட்டில் கடந்த 1962 தொடங்கி சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு ராணுவ ஆட்சியே நடைபெற்று வந்தது. இந்த ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து போராடி வந்தவர் ஆங் சான் சூச்சி.

இதற்காக சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர் வீட்டுச்சிறையில் வைக்கப்பட்டார். இருப்பினும், கொள்கையில் மனம் தளராமல் ஆங் சான் சூச்சி தொடர்ந்து போராடி வந்தார்.

English summary

The ruling is the first in a series of cases brought against the 76-year-old Nobel laureate since the army seized power on February 1. Myanmar latset news in tamil