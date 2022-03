உக்ரைன் நாட்டிலுள்ள மாடி வீடுகளில் "மர்ம அடையாளங்கள்.." என்ன நடக்கிறது?

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: உக்ரைனில் உள்ள அடுக்குமாடி கட்டடங்களின் மீது மர்ம அடையாளங்கள் உள்ளன. இதனடிப்படையில் ரஷ்யா ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தலாம் என்பதால் வீடுகளின் மாடியில் அடையாளங்கள் எதுவும் இருந்தால் அழிக்கும்படி உக்ரைன் அரசு அறிவுறுத்துள்ளது.

உக்ரைனில் போர் தீவிரமடைந்து வருகிறது. ரஷ்ய ராணுவம் ஏவுகணை, குண்டு வீச்சு நடத்துகிறது. மேலும் பீரங்கி வண்டிகளில் பயணித்து ராணுவ வீரர்கள் தரைவழி தாக்குதலை தொடர்கின்றனர்.

ஜாக்கிரதையா இருங்க! அடுத்தடுத்து 2

தலைநகர் கீவ்வை கைப்பற்ற ரஷ்ய வீரர்கள் வேகமாக முன்னேற முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால் உக்ரைன் ராணுவத்தினர் அவர்களை தடுத்து சண்டையிட்டு வருகின்றனர். இதனால் போர் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

English summary

There are mysterious signs on apartment buildings in Ukraine. The Ukrainian government has instructed that if there are any signs on the roofs of houses, they may destroy them, as Russia could launch a missile attack on them.