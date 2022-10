இப்போ ஜீவா அடிப்பான் பாரு! தென்கொரியாவை ஏற்றிவிடும் அமெரிக்கா.. சண்டைக்கு ரெடியான வடகொரியா

International

oi-Halley Karthik

பியோங்யாங்: அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதியாக உள்ள கமலா ஹாரிஸ் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் தென் கொரியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருந்த நிலையில் வட கொரியா அதிரடியாக ஏவுகணை சோதனையை மேற்கொண்டுள்ளது.

கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் இவ்வாறு சோதனையை மேற்கொள்வது இது மூன்றாவது முறையாகும். இம்முறை வட கொரியாவின் ஏவுகணை ஜப்பான் கடல் எல்லைக்கு நெருக்கமாக விழுந்துள்ளது.

அமெரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் தென் கொரியா சார்பில் கூட்டு ராணுவ பயிற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வடகொரியா கடந்த வாரம் ஏவுகணை சோதனையை மேற்கொண்டிருந்தது.

English summary

US Vice President Kamala Harris visited South Korea two days ago when North Korea launched a missile test. This is the third such test in the last one week alone. This time, North Korea's missile landed close to the Sea of ​​Japan. North Korea had conducted a missile test last week in protest against the joint military exercise conducted by the United States, Japan and South Korea.