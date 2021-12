ஓமிக்ரான்: பாதிப்பு குறைவுதான்... ஐரோப்பிய மருந்துகள் முகமை ஆறுதல்

International

ஐரோப்பா : உருமாறிய கொரோனாவான ஓமிக்ரானால் பாதிப்புகள் குறைவுதான் என ஐரோப்பிய மருந்துகள் முகமை ஆறுதல் அளித்துள்ளது.

உருமாறிய கொரோனா வைரஸின் மாறுபாடு கடுமையான நோய் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா என்பது தெரிந்து கொள்ள இன்னும் சில காலங்கள் தேவைப்படும் எனவும் அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனாவுக்கு எதிரான 3வது தடுப்பூசி மார்ச் 2022ல் அறிமுகம் ஆகும் தெரிவித்துள்ள ஈ.எம்.ஏ, கோவிட்டுக்கு எதிராக மாத்திரைகளுக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

The European Medicines Agency (EMA) is comforted by the fact that the effects of Omicron are minimal. The EMA said the 3rd vaccine against coronavirus will be introduced in March 2022, and that pills against covid have also been approved.