டோன்ட் வொரி.. ஓமிக்ரான் வைரஸ் தாக்கம் லேசானவை.. தென் ஆப்பிரிக்க நிபுணர்கள் சொல்றதை பாருங்க!

ஜோகன்னஸ்பர்க்: உலகம் முழுவதையும் கொரோனா தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் நிலையில் தென்னாப்பிரிக்காவில் புதிய வகை உருமாறிய ஓமிக்ரான் கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது உலக நாடுகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஓமிக்ரான் வைரஸ் தனது பிறப்பிடமான தென் ஆப்பிரிக்காவை போட்டு பாடாய்படுத்தி வருகிறது. நவம்பர் 29 முதல் டிசம்பர் 5 வரை மட்டும் அந்த நாட்டில் ஓமிக்ரான் காரணமாக கொரோனா பாதிப்புகள் முந்தைய வாரத்தை விட 111% அதிகரித்துள்ளது.

South African medical experts say the Omigron virus is less harmful than the first three waves. The discovery of a new type of mutated omigron corona virus in South Africa has come as a shock to the world