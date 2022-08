அடுத்த இலங்கையாகிறதா பாகிஸ்தான்? மூன்று மாதங்களுக்கு இறக்குமதிக்கு தடை! புலம்பும் அமைச்சர்

International

இஸ்லாமபாத்: பாகிஸ்தானில் நிதி நிலைமை மோசமாகி வருவதாகவும், மிக மோசமான நாட்கள் விரைவில் வரவிருக்கின்றன என்றும் கூறும் பாகிஸ்தான் நிதி அமைச்சர் அடுத்த 3 மாதங்களுக்கு நாட்டில் இறக்குமதி செய்யப்படாது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் பாகிஸ்தான் சிக்கி தவித்து வருகிறது.

வரலாறு காணாத கடன் சுமை ஒரு பக்கம் என்றால் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஒரு பக்கம் என இருபக்கமும் நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள பாகிஸ்தான் நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியாமல் தத்தளித்து வருகிறது.

