விண்ணை முட்டும் விலை.. "உணவு கொடுக்கவா? கொன்று விடவா?" பாகிஸ்தான் பெண் ஆவேசம்.. அடுத்த இலங்கையா?

இஸ்லாமபாத்: பாகிஸ்தானில் விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு விலைவாசி உயர்ந்துள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், அந்நாட்டு பெண் ஒருவர் தன் குழந்தைக்கு ''உணவு கொடுக்கவா? அல்லது கொன்று விடவா? என அரசுக்கு கேள்வி எழுப்பி வீடியோ வெளியிட்டுள்ள சம்பவம் அங்கு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நம் அண்டை நாடுகளில் ஒன்றான இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஆளாகிய நிலையில், தற்போது பாகிஸ்தான் நாடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வருகிறது.

பொருளாதார வீழ்ச்சி ஒரு பக்கம் என்றால் வரலாறு காணாத கடன் சுமை ஒரு பக்கம் என இருபக்கமும் நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள பாகிஸ்தான், நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியாமல் தத்தளித்து வருகிறது.

In Pakistan, where prices are said to have skyrocketed, a woman in that country asked her child, "Give food? Or kill? The incident where the video was released by questioning the government has created a lot of excitement there.