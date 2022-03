நான் இந்தியாவை வணங்குகிறேன்.. திடீரென அந்தர் பல்டி அடித்த இம்ரான் கான்.. காரணம் என்ன தெரியுமா ?

International

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத் :பாகிஸ்தானை விட இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை சிறந்தது எனவும், இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை அதன் மக்களுக்கானது என பாகிஸ்தான் அதிபர் இம்ரான் கான் தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அந்நாட்டின் பொருளாதாரம் கடும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகியுள்ளது.

கடுமையான கடன் சுமையால் சிக்கல் ஒருபுறம், பொருளாதார வீழ்ச்சி மறுபுறம் என இரட்டை சிக்கலை சந்தித்து வருகிறது. இதையடுத்து, அந்நாட்டு ராணுவத்துக்கும் ஒதுக்கீடு குறைக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் பதவிக்கு பேராபத்து.. கட்சிக்குள் அதிகரிக்கும் எதிர்ப்பு.. பரபர தகவல்

English summary

Pakistani President Imran Khan has said that India's foreign policy is better than Pakistan and that India's foreign policy is for its people.