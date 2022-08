பெட்ரோல், டீசல் விலையை இரட்டிப்பாக்க போறோம்.. அறிவித்த வங்கதேச அரசு.. பங்குகளில் குவிந்த மக்கள்!

International

oi-Mani Singh S

டாக்கா: வங்காள தேசத்தில் பெட்ரோல் விலை கிட்டத்தட்ட 52 சதவீதம் அளவுக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் விலை அமலுக்கு வரும் முன்பே வாங்கிவிட வேண்டும் என பெட்ரோல் பல்குகளுக்கு படையெடுத்துள்ளனர்.

உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் சர்வதேச அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திஉள்ளது. உக்ரைன் நாடு மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்துள்ளதன் காரணமாக இயற்கை எரிவாயு ஏற்றுமதி, எண்ணெய் ஏற்றுமதியில் முன்னணி வகிக்கும் ரஷ்யாவிற்கு எதிராக பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்பட்டன.

உக்ரைனில் அத்துமீறி தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வரும் ரஷ்யாவிற்கு கொடுக்கும் பதிலடி நடவடிக்கையாக அமெரிக்கா உள்பட மேற்கத்திய நாடுகள் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்தன.

English summary

Petrol prices in Bangladesh have been hiked by almost 52 percent. Because of this, the shocked public has invaded the petrol stations to buy before the price comes into effect.