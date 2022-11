முதல் முறை.. பிரதமர் மோடி பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக் நேரில் சந்திப்பு.. ஜி20 மாநாட்டு சுவாரசியம்

International

oi-Nantha Kumar R

ஜகார்த்தா: ஜி20 உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக்கும் சந்தித்து பேசினர். அப்போது ரிஷி சுனக்கிற்கு மோடி வாழ்த்து தெரிவித்த நிலையில் இருவரும் சிரித்த முகத்துடன் கைக்குலுக்கி கலந்துரையாடினர்.

உலக பொருளாதாரத்தில் நிலவும் சிக்கல்களை களையும் வகையில் வளர்ச்சியடைந்த, வளரும் நாடுகளின் ஒன்றாக இணைந்து ஜி20 கூட்டமைப்பாக உள்ளது.

இந்த கூட்டமைப்பில் மொத்தம் 20 நாடுகள் உள்ளன. இந்தியா, அமெரிக்கா, சீனா, ரஷ்யா, தென்ஆப்பிரிக்கா, துருக்கி, ஜப்பான், பிரான்ஸ், அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில், கனடா, ஜெர்மனி, இந்தோனேசியா உள்பட 20 நாடுகள் உள்ளன.

இது புத்தர், காந்தியின் பூமி.. இந்திய ஜி20 மாநாட்டில் உலக அமைதி உறுதியாகும்..பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை

English summary

Prime Minister Narendra Modi, who is participating in the G20 Summit, and Britain Prime Minister Rishi Sunak met and talked. While Modi congratulated Rishi Sunak, both of them exchanged a handshake with smiling faces.