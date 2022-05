“1993ல் அமெரிக்கா போய்ட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது ஜெர்மனியில்..!” தீயாக பரவும் மோடியின் பழைய புகைப்படம்

International

oi-Vignesh Selvaraj

பெர்லின் (ஜெர்மனி) : பிரதமர் நரேந்திர மோடி, 3 நாள் பயணமாக ஐரோப்பிய நாடுகளான ஜெர்மனி, டென்மார்க், பிரான்ஸ் ஆகியவற்றுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

ஐரோப்பிய நாடுகளில் பிரதமர் பல்வேறு அரசு நிகழ்வுகளில் கலந்துகொண்டுள்ள நிலையில், பிரதமர் மோடியின் புகைப்படம் ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

இந்தப் புகைப்படம் நரேந்திர மோடி 1993ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவுக்குப் பயணம் செய்துவிட்டுத் திரும்பியபோது ஜெர்மனியின் பிராங்பேர்ட்டில் தங்கியிருந்தபோது எடுக்கப்பட்ட படம் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நள்ளிரவில், டெல்லியில் இருந்து ஜெர்மனி புறப்பட்டார் பிரதமர் மோடி.. ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு 3 நாள் பயணம்

English summary

Prime Minister Narendra Modi's old picture goes fast on social media. The picture was reportedly taken in 1993 when Narendra Modi halted in Frankfurt, Germany while returning from a trip to the US.