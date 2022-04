என்னதான் ஆச்சு விளாடிமிர் புடினுக்கு? கடுமையான உடல்நல பாதிப்பா? பீதி கிளப்பும் ஊகங்கள்! உண்மை என்ன?

International

oi-Rajkumar R

மாஸ்கோ : உக்ரைன் போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினின் உடல்நிலை குறித்து வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. அவரது உடல் மொழி மற்றும் அவர் பொதுக் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய விதம் குறித்து பல சுகாதார நிபுணர்கள் ஆய்வு செய்ததில் பல யூகங்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து 60 நாட்களை கடந்துள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் அங்கு நிலைமை மிக மோசமாகி வருவதாகவும், அந்நாட்டில் இரண்டாம் கட்ட தாக்குதலில் கிழக்கு பகுதிகளில் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்பு ஒருபுறம் இருந்தாலும், அந்நாட்டின் அதிபர் விளாடிமிர் புடினின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. பல செய்தி நிறுவனங்கள் நீண்ட காலமாக ரஷ்ய அவரின் உடல்நிலை குறித்த தகவல்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

As the Ukraine war reaches its climax, rumors are circulating about the health of Russian President Vladimir Putin. Numerous speculations have emerged in the study of his body language and the manner in which he addressed the public.