“விட மாட்டோம்” உக்ரைனில் முரண்டு பிடிக்கும் ரஷ்யா! படைகளை குவிக்கும் பகீர் சேட்டிலைட் படங்கள்!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் நாட்டின் கிழக்கில் உள்ள டான்பாஸ் பகுதியில் ரஷ்யப் படைகள் புதிய தாக்குதலைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், கடந்த சில வாரங்களாக அப்பகுதியில் அதிக வீரர்கள் மற்றும் இராணுவ உபகரணங்களை ரஷ்யா குவித்துள்ள செயற்கைக்கோள் ஆதாரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பிப்ரவரி 24 அன்று ரஷ்யா உக்ரைனை ஆக்கிரமித்த நிலையில் ரஷ்ய படைகள் இப்போது தலைநகர் கீவ் மற்றும் வடக்கு உக்ரைனில் இருந்து பெலாரஸ் மற்றும் ரஷ்யாவிற்கு முழுமையாக திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளன.

உக்ரைனின் வடக்கு பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து கிழக்கு உக்ரைனில் ரஷ்யா பெரிய அளவிலான தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளது.

English summary

As Russian forces launch a new offensive in the Donbass region east of Ukraine, satellite evidence has emerged that Russia has amassed more troops and military equipment in the region over the past few weeks.