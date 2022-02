தாய்லாந்தில் உள்ள ஆஸ்திரேலிய தூதரகத்தின் பெண்கள் குளியலறையில் ரகசிய கேமராக்கள்.. பெண் ஊழியர்கள் ஷாக்

International

பாங்காக்: தாய்லாந்தில் உள்ள ஆஸ்திரேலிய தூதரகத்தில் பெண்களின் குளியலறையில் கேமராக்கள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தூதரகத்தின் முன்னாள் ஊழியர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஆசிய நாடான தாய்லாந்தில் உள்ள பாங்காக்கில் ஆஸ்திரேலியாவின் தூதரகம் அமைந்துள்ளது. இந்த தூதரகத்தில் உள்ள பெண்களின் குளியலறையில் இருந்துதான் பல ரகசிய கேமராக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

The discovery of cameras in the women's bathroom at the Australian embassy in Thailand has come as a shock. A former embassy employee has been arrested