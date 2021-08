ஆப்கன் இந்திய தூதரகத்திலுள்ள ஆவணங்கள், கார்களை திருடிய தாலிபான்கள்!

International

காபூல்: தலிபான் பயங்கரவாதிகள் கந்தஹார் மற்றும் ஹெராட்டில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரகங்களை சூறையாடி விட்டு கார்களை திருடிச்சென்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆப்கான் அரசை, ராணுவத்தை முறியடித்து ஆப்கானிஸ்தானில் அதிரடியாக ஆட்சி அதிகாரத்தை தாலிபான்கள் கைப்பற்றி உள்ளனர். இதனை தொடர்ந்து அங்கு இருந்து மக்கள் தொடர்ந்து வெளியேறி வருகின்றனர்.

அமெரிக்கா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் ஆப்கானில் உள்ள தங்கள் நாட்டின் தூதரகங்களை மூடி விட்டன. மேலும் தங்கள் மக்களை அங்கு இருந்து மீட்டு செல்லும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

English summary

Taliban militants reportedly looted Indian consulates in Kandahar and Herat and stole cars. It is noteworthy that India has not yet made any official comments on the Afghanistan issue