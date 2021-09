ரஷ்யா, சீனாவிற்கு ஸ்பெஷல் அழைப்பு.. தாலிபான் பதவி ஏற்பில் ஒன்று கூடும் வல்லரசுகள்.. இந்தியாவிற்கு நோ

International

oi-Shyamsundar I

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்களின் பதவி ஏற்பு விழாவிற்கு ரஷ்யா, சீனா போன்ற நாடுகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் முன்பே முடிந்துவிட்டன என்றும் தகவல்கள் வருகின்றன.

ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்க படைகள் வெளியேறி ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது. இந்த நிலையில் அங்கு தாலிபான்கள் விரைவில் ஆட்சி அமைக்க உள்ளது. தாலிபான்கள் புதிய ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பான ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆலோசனையில் இன்னும் இறுதி முடிவு எட்டப்படாததால் ஆட்சி அமைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தாலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி அமைக்கும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அங்கு இறுதி முடிவு எடுக்கப்படாத காரணத்தால் ஆட்சி அமையவில்லை. பிரதமரையும் சில முக்கிய அமைச்சர்களையும் தேர்வு செய்வதில் சில சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

English summary

Taliban to form government in Afghanistan soon: Russia and China will be invited for the ceremony. No invitation for India and the USA.