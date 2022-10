மகளை கடித்ததால் ஆத்திரம்.. நண்டை உயிருடன் விழுங்கிய தந்தை.. அப்புறம் நடந்தது தான் ட்விஸ்ட்!

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: மகளை நண்டு கடித்துவிட்டதால் ஆத்திரமடைந்த தந்தை அந்த நண்டை பிடித்து வாயில் போட்டு விழுங்கிவிட்டார். இதில் உயிருடன் நண்டை விழுங்கிய அந்த நபர் தற்போது ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

பெற்ற பிள்ளைகள் மீது பெற்றோர்களுக்கு எப்போதும் அலாதி பிரியம் உண்டு. அதுவும் தந்தை - மகள் இடையேயான பிணைப்பு இன்னும் சற்று கூடுதலாகவே இருக்கும்.

இன்னொரு தாய் போலவே பெண் பிள்ளைகள் தந்தையை பேணுவதால் தந்தை- மகள் பந்தம் ஈடு இணையற்றது என்று சொல்லலாம்.

தேவர் குருபூஜை விழா.. தனி விமானத்தில் மதுரை புறப்பட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின்.. உற்சாகத்தில் உடன்பிறப்புகள்

English summary

The angry father caught the crab in his mouth and swallowed it after his daughter was bitten by a crab. The person who swallowed the crab alive is currently undergoing treatment in the hospital.